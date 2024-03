ASSE : Timothée Chalamet a tenu bon face à l'OM

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En pleine promotion de Dune, deuxième partie, Timothée Chalamet ne manque pas une occasion de clamer son amour de l'ASSE à chaque fois qu'il s'aventure en France. L'acteur franco-américain l'a refait samedi soir dans une interview diffusée sur France 2, au cours de laquelle il a reçu un maillot des Verts floqué au nom de Loïc Perrin. Il en a profité pour révéler une anecdote qui montre à quel point il est accro à Sainté...

"Je mettais mon maillot de Saint-Etienne et je me faisais attaquer"

"Je faisais des stages de foot à Carpentras pendant l’été en grandissant. Il y avait surtout des supporters de Marseille. Je mettais mon maillot de Saint-Etienne et je me faisais attaquer. Merci à l’ASSE pour ce maillot de Loïc Perrin ! Est-ce que Saint-Etienne est la plus grande équipe d’Europe ? D’après moi, de mon point de vue, oui. Mon meilleur souvenir de supporter des Verts ? C’était en 2008, quand ils se sont qualifiés pour l’Europa League. C’était contre Monaco, je crois que Feindouno avait mis un doublé. Ça s’est fini par un 4-0 si je me souviens bien. C’était magnifique ! Mon pire souvenir ? La relégation en Ligue 2. C’était assez brutal. Mais les Verts se relèveront. C’est un club historique ! Ils reviendront plus fort et ce sera magnifique."

