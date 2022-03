ASSE : Top 10 des salaires à Saint-Étienne, Gnagnon surprend

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La mauvaise nouvelle est tombée hier pour Wahbi Khazri, qui serait forfait pour la rassemblement de la Tunisie en raison d’une nouvelle blessure. La bonne, c’est que l’attaquant des Verts est toujours le joueur le mieux payé du vestiaire stéphanois avec un fiche de salaire brute mensuelle de 290 000 euros.

Dans son édition du jour, L’Équipe a donné le reste du Top 10 dans lequel un certain Adil Aouchiche n’est pas en reste. À l’inverse, Joris Gnagnon a vu son salaire subir une cure d’amaigrissement spectaculaire à son arrivée en janvier dernier.

Alors qu’il touchait près de 300 000 euros par mois au Séville FC, le défenseur central (25 ans) a signé pour dix fois moins chez les Verts et, à sa demande, pour seulement six mois alors que le club lui proposait un an et demi de contrat. Face à sa méforme persistante, son salaire brut mensuel a été rabaissé, avec son accord, à 5 000 euros, en janvier. L’annonce de sa signature a alors pu être officialisée.

💰 𝐋𝐞 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥’#𝐀𝐒𝐒𝐄 !



🥇Khazri : 290k €/mois (bruts)

🥈 Boudebouz : 200k €

🥉 Aouchiche : 180k €

4. Kolodziejczak : 110k €

5. Bouanga & Silva : 90k €

7. Trauco : 85k €

8. Moukoudi : 80k €

9. Bernardoni & Youssouf : 75k € pic.twitter.com/4Rs93gxBEO — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) March 21, 2022

Pour résumer Dans son édition du jour, L’Équipe a dévoilé le classement des salaires des clubs de Ligue 1. Dans le vestiaire de l’ASSE, Wahbi Khazri domine sans grande surprise tandis que Joris Gnagnon surprend avec un effort surhumain.

