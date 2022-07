ASSE : trois jeunes ont marqué des points contre Le Puy Foot

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

« L’idée est d’affiner l’effectif. Après Grenoble, on va essayer de resserrer l’effectif sur les deux derniers matchs de préparation qui plus est à quinze jours de la reprise du championnat.Certains jeunes ont marqué des points. On essaie de voir les qualités et défauts de chacun »... Laurent Batlles a livré ses impressions mardi soir après la victoire des Verts contre Le Puy (1-0), et forcément, parmi les joueurs qui ont marqué des points, il y a Antoine Gauthier, unique buteur de la partie.

Gauthier a flambé, Mouton et Rivera en évidence eux aussi

A 18 ans, le jeune milieu offensif, positionné en soutien de Jean-Philippe Krasso, a non seulement marqué un joli but, d'une frappe enroulée du gauche, mais il a donné de bons ballons, notamment à Ayman Aiki, montrant sa patte gauche et un QI foot intéressant. Dans le même rôle, Maxence Rivera a quant à lui été le meilleur joueur stéphanois de la seconde période. Incisif, inspiré, il a initié les rares mouvements intéressants, avec notamment un bon centre pour Charles Abi et une frappe qui lui a valu les applaudissements du stade Massot.

Enfin, la prestation de Louis Mouton en première mi-temps, devant la défense, a également été convaincante, le jeune n°6 faisant preuve d'un beau volume et de justesse dans ses transmissions, apportant plus de fluidité au jeu qu'Yvan Neyou, dans ce même rôle, au retour des vestiaires. A revoir, assurément.