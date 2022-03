ASSE – Troyes : blessure, VAR douteuse... Les 6 moments-clés d'un match de la peur nerveux

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

7e : la blessure de Falaye Sacko

Sur un mauvais appui et une glissade, le Malien se blesse au genou et est contraint de céder sa place à Harold Moukoudi, laissant la défense verte sans aucune vivacité dans le trio de centraux. Un énorme coup dur d'autant qu'on peut réellement craindre pour les ligaments croisés de Falaye Sacko. Information que le joueur a confirmé lui-même à Amazon Prime au coup de sifflet final.

18e : Lebo Mothiba ouvre la marque... En profitant des errements à droite

En difficulté lors du premier acte, les Verts ont perdu gros avec la sortie de Falaye Sacko. C'est d'ailleurs à droite, dans le dos de Sada Thioub et face à un axial droit moins rapide pour compenser, qu'Abdu Conté déborde et centre pour le but du Sud-Africain. Un but en conséquence directe de la sortie quelques minutes plus tôt.

34e : l'arbitre oublie un penalty sur Wahbi Khazri

Malmené lors du premier acte, l'ASSE a quand même une occasion en or d'égaliser quand Wahbi Khazri est balayé dans la surface par Palmer-Brown. Aussi incroyable que cela puisse paraître le car de la VAR n'appelle pas Monsieur Lissorgue qui n'a pas désigné le point de penalty. Les images sont pourtant éloquentes...

62e : deuxième penalty non sifflé sur Wahbi Khazri

Encore un contact très limite dans la surface entre Khazri et Palmer-Brown... Et encore une fois l'arbitre du match Romain Lissorgue ne bronche pas. Non déjugé par la VAR.

65e : penalty... cette fois-ci accordé aux Verts sur Camara et transformé par Boudebouz

Décidément très rugueux dans la surface, l'anglais Palmer-Brown se permet un tacle dans la surface sur Mahdi Camara. Cette fois-ci, l'arbitrage fait son boulot, désignant le point de penalty... Et Ryad Boudebouz va chercher la lucarne de Gallon pour égaliser.

84e : troisième penalty non sifflé sur Arnaud Nordin ?

Si les deux premiers contacts dans la surface sont assez clairs, celui entre Arnaud Nordin et Yohan Salmier est plus délicat à siffler, le Troyen chassant de manière très viril le ballon. Certains l'auraient sifflé, pas Monsieur Lissorgue. On ouvre le débat...

ASSE 1-1 Troyes, l'analyse L'ASSE et Troyes se sont quittés sur un match nul (1-1) ce vendredi soir à Geoffroy-Guichard. Retour sur plusieurs moments qui seront peut-être décisif dans la course au maintien... Avec une mention spéciale à l'arbitrage.

Alexandre Corboz

Rédacteur