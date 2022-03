ASSE – Troyes : pas de vainqueur dans le choc du maintien

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Respectivement 18e et 15e avec 26 et 28 pts, l'ASSE et Troyes jouaient très gros ce vendredi soir en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Pour les Verts, c'était l'occasion de rebasculer revenir sur Angers au classement tout en passant un week-end serein. Pour les Aubois d'enchaîner un troisième succès consécutif. Finalement, les deux équipes se sont quittés dos à dos (1-1).

Rapidement privé de Falaye Sacko blessé (7e), les Stéphanois ont été plus que cueilli à froid avec l'ouverture du score de Lebo Mothiba sur un débordement d'Abdu Conté (0-1, 18e). Bousculés durant la première demi-heure, les Verts ont ensuite tenté de réagir mais ni la capricieuse VAR ni Gautier Gallon n'ont laissé les coéquipiers de Wahbi Khazri revenir avant la pause.

D'accrochages, il est beaucoup question dans ce match très hâché et c'est d'ailleurs suite à un tacle de Palmer-Brown que Monsieur Lissorgue désigne le point de penalty et que Ryad Boudebouz égalise (1-1, 67e). Le score n'évoluera plus.

ASSE 1-1 Troyes Dans un match où les situations arbitrales sensibles auront été légion, l'ASSE et l'ESTAC se sont quittés sur un score nul (1-1) qui n'arrange aucune des deux équipes dans la course au maintien. Ce qu'il faut retenir du match.

Alexandre Corboz

Rédacteur