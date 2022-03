ASSE - Troyes : Dupraz a identifié le souci des Verts et confirme les craintes pour Sacko

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Estimant que l'ASSE n'avait pas pêché par envie ni athlétiquement, Pascal Dupraz a mis cette contreperformance sur le dos des carences techniques lors de son passage à Canal+ : « Ce métier n'est pas tous les jours aussi simple que ça. Il est même très difficile. C'est pour ça qu'il est extrêmement suivi et que c'est le sport numéro 1 quoi qu'on en dise. Il est complexe car il faut conduire le ballon avec ses pieds et, aujourd'hui, j'ai l'impression que pour certains, les pieds brûlaient un peu. Pour moi, c'était une déficience technique. Mentalement, je sens mes garçons prêts. Athlétiquement ils répondent présents et surtout collectivement ils n'ont pas relâché l'étreinte en deuxième mi-temps. Cela nous a conduit à l'égalisation et, pour le coup, c'est franchement mérité ».

🗨️ "Pour certains les pieds brûlaient un peu ce soir (...) Mentalement les garçons sont prêts, athlétiquement ils répondent présent et surtout collectivement (...)"



La réaction de @CoachDupraz après #ASSEESTAC 🎙️ pic.twitter.com/wTtT0B0Yxq — Late Football Club (@LateFootClub) March 18, 2022

« Objectivement, on ne méritait pas mieux ce soir »

A Amazon, le Haut-Savoyard a surtout souligné qu'au niveau comptable, il était important de faire tourner la machine malgré tout : « Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Notre problème est technique, on a manqué de justesse face à un bloc bas et une équipe de Troyes qui nous a mis en difficulté. On s’est repris après la pause par à-coup, félicitations néanmoins à nos joueurs et à notre public. C’est grâce à eux qu’on a égalisé. Objectivement, on ne méritait pas mieux ce soir ».

Pour Sacko, c'est bien le ligament

Pascal Dupraz a également donné des nouvelles de Falaye Sacko, confirmant les craintes : « Apparemment le ligament latéral interne est touché. C’est dommage pour nous et pour lui parce qu’il allait disputer un match très important avec le Mali contre Wahbi (Khazri) et la Tunisie. Au moins Falaye ne blessera pas Wahbi, c’est la mauvaise plaisanterie de la soirée. J’espère qu’il reviendra très vite parce qu’on a besoin de lui ».

⚽️ Pascal Dupraz après #ASSEESTAC : « Le gros regret c’est d’avoir perdu Falaye Sacko. C’est ligamentaire. Le doc m’a dit que c’était sérieux. pic.twitter.com/8bkMBmc34L — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 18, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur