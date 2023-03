ASSE : un adversaire s'incline devant le mercato hivernal des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le 31 janvier dernier, l'AS Saint-Etienne s'était inclinée à Bastia (0-2). Elle faisait suite à un revers contre Sochaux (2-3) et laissait présager le pire pour Laurent Batlles comme pour ses hommes. Mais c'est à ce jour la dernière défaite des Verts, qui ont enchaîné avec quatre victoires et trois nuls pour s'extirper de la zone rouge. Sur RMC, le milieu bastiais Sébastien Salles-Lamonge a expliqué qu'à Furiani, il avait déjà senti les bienfaits du mercato stéphanois :

"Ils ont trouvé leur rythme. On voit qu'ils ne lâchent rien du tout. Lorsqu'on a joué cette équipe de Saint-Étienne au match retour, même si on avait gagné, on ne les avait pas du tout senti affolés ou avec cette peur de ne pas y arriver. On sentait à la fin du match face aux Verts que cette défaite n'était pas dramatique et qu'ils se disaient déjà qu'ils gagneraient le prochain. Il y a, avec les joueurs d'expérience qu'ils ont pris lors du mercato hivernal notamment, une sérénité qui a été amenée dans ce groupe, pour que ça fonctionne bien."