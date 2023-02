ASSE : un air de RC Lens flotte à Saint-Étienne

Samedi dernier, pour un match de bas de tableau de Ligue 2, ils étaient une fois encore plus de 20 000 à s'être regroupés dans les tribunes du stade Geoffroy-Guichard. Preuve, si besoin était, que le peuple Vert accompagne ses joueurs par tous temps, y compris dans les moments difficiles.

L'entraîneur de Pau, Didier Tholot, battu par l'ASSE sur le score de 2-0, connaît le public stéphanois. Pour avoir évolué devant eux dans les années 90 et pour l'avoir (re)découvert samedi dernier. Et à l'écouter, l'ambiance du chaudron ressemble fortement à ce qu'on peut aussi connaître dans les travées de Bollaert les soirs de match.

🎙️ Didier Tholot : "Quand tu joues à Geoffroy-Guichard et que tu as ces deux kops qui se répondent, ça fait partie, avec Lens, des deux meilleurs publics de France."



