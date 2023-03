ASSE - Amiens : le plan des Picards pour contrarier Batlles est connu !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Fort de ses quatre victoires consécutives face à des concurrents pour le maintien puis à son nul sur la pelouse de Bordeaux (1-1), l'AS Saint-Etienne s'est éloignée de la zone rouge. Et recommence à faire peur à ses adversaires, surtout à l'heure où ceux-ci doivent se produire dans le Chaudron. C'est ce qu'on comprend des propos de l'Amiénois Antoine Leautey, tenus hier en conférence de presse, dans lesquels l'ailier annonce que son équipe jouera la défense et misera tout sur les contres.

"Après trois défaites consécutives, notre victoire contre Pau nous a fait grand bien et elle permet d’aborder Saint-Etienne avec plus de confiance. Mais je pense qu’on vient de faire une de nos pires victoires sur le plan du jeu. C’est surtout dans l’utilisation du ballon et sur les contres qu’il faudra faire beaucoup mieux à Geoffroy-Guichard."