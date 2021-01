ASSE : un ancien attaquant des Verts croit dur comme fer à Charles Abi

« Cette défaite à Reims fait mal, surtout après le bon match contre Paris. On n'a pas le droit de se relâcher comme ça. Contre le PSG, on méritait de gagner. L'arbitre oublie un penalty flagrant de Mbappé sur Debuchy. Et à Reims on se fait encore enfler. Batta, son père arbitrait mieux que lui ! Il siffle un penalty contre nous alors que le Rémois tire sur la main de Debuchy, et derrière il n'accorde pas un penalty évident à Debuchy... Honnêtement, on n'est pas vernis ! Mais on doit mieux répondre présent contre nos adversaires directs. C'est bien beau de briller contre les gros...

« Maintenant qu'il s'est dépucelé, j'espère qu'il va enchaîner »

Après Paris, j'ai regardé L'Equipe du Soir. Les commentaires de Benjamin Castaldi, quelle honte. Le mec ose dire que Moulin est un âne alors qu'il vient de sortir un gros match. Ces consultants pro-parisiens, c'est insupportable. Il a aussi dit que l'ASSE était l'une des plus mauvaises équipes de L1, si ce n'est la pire. C'était quand même notre 7e match sans défaite... A Reims, la bonne nouvelle, c'est qu'Abi a marqué. Ce but, on l'attendait. Maintenant qu'il s'est dépucelé, j'espère qu'il va enchaîner. Abi, il faut croire en lui. Il est jeune, il a de grosses qualités. Il avait montré tout son potentiel en Gambardella. C'est l'avenir de l'ASSE. Quant à Thuilot, il a été très discret. J'ai vu que Soucasse devrait le remplacer. « Jeff », je l'ai connu à Nîmes. C'est un bon mec et il connaît bien l'ASSE, il y a joué. Ça bouge mais il faudrait que ça bouge aussi niveau Mercato. On a besoin d'un buteur et d'un défenseur vu que Retsos s'est blessé. Lui, c'est vraiment dommage. C'est un très bon joueur mais c'est incroyable d'être aussi fragile... »