ASSE : un ancien ayant connu le dernier passage en L2 cible le plus gros problème des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Même si les embûches ont été nombreuses, personne ne pouvait imaginer l'ASSE fréquenter les bas-fonds du classement de L2 au terme de la première partie de saison. Certes, il y a eu le traumatisme de la relégation, les trois points de pénalité, les quatre matches à huis clos ou encore le renouvellement total de l'effectif. Mais un entraîneur aux qualités reconnues est arrivé (Laurent Batlles) et les recrues étaient intéressantes, du moins sur le papier. Le mal est sans doute plus profond et il pourrait se trouver dans la pression pesant sur les épaules des Verts. C'est la théorie de l'ancien latéral danois Allan Olesen, qui a joué trois ans chez les Verts, un en L1 (2000-01), deux en L2 (2001-03).

Interrogé par Le Progrès avant le France-Danemark de cet après-midi, il a déclaré : "Ça me brise le cœur. Je regarde cela à distance mais c’est impensable que le club soit tombé si bas alors qu’il y a une incroyable ferveur populaire. Je peux comprendre la frustration des supporters mais je n’excuse pas les débordements qui nuisent au club. L’ASSE c’est un peu le AGF Aarhus chez nous. Le club bénéficie d’une belle cote d’amour mais les résultats ne suivent plus et les choix de la direction sont très controversés comme à Saint-Étienne. Pour les joueurs, ce doit être difficile d’évoluer sous pression en permanence. Derniers de Ligue 2, c’est une véritable catastrophe".