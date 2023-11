ASSE : un ancien bourreau des Verts a hâte de revenir dans le Chaudron

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Buteur lors de sa dernière venue à Geoffroy-Guichard, le Guingampais Amine El Ouazzani s'est confié au site de la Ligue2 avant le déplacement des Bretons à Geoffroy-Guichard mardi prochain, lui qui évoluait encore à Bourg-Péronnais (N1) il y a tout juste un an avant de rejoindre l'EAG. A 22 ans, l'attaquant a fait part de ses objectifs. "A court terme, mon objectif en sélection est de préparer les JO qui auront lieu l’été prochain et également de m’approcher de l’équipe première, a-t-il glissé. Aujourd’hui l’équipe A du Maroc, c’est la demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, les places sont chères et je sais qu’il faut que je sois très performant dans mon club pour avoir une chance d’y accéder. Mais je sais que je ne suis pas forcément très loin. Il me manque des détails à peaufiner, ils sont importants, et c’est ce qui me permettra de passer cette étape-là."

El Ouazzani (Guingamp) a prévenu Moueffek

Et à lui d'ajouter... "Chez les Espoirs, il y a Aïmen Moueffek, Benjamin Bouchouari, Mathys Tourraine… On échange beaucoup et on aime bien se taquiner par rapport au fait de jouer les uns contre les autres. Par exemple, avec Aïmen, lors du dernier rassemblement, on s’est donnés rendez-vous le 5 décembre (ASSE-Guingamp) en disant : « Ça va chauffer ! ». On se chambre, c’est toujours agréable. Puis, en championnat, on se voit avant le match et après, ça fait toujours plaisir de se voir entre deux rassemblements." Le rendez-vous est pris !

