ASSE : un ancien capitaine des Verts tape sur les dirigeants

Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le jour de ses 44 ans, Lilian Compan, l'ancien attaquant des Verts, a accordé un entretien au site Poteaux Carrés en se montrant particulièrement cassant envers ses anciens dirigeants stéphanois... « Le club n’est pas là où il en est aujourd’hui par hasard. Je ne tiens pas trop à m’étendre sur le sujet. Mais pour avoir connu les choses de l’intérieur, ce qui se passe à Sainté ne me surprend pas. J’espère que cette alerte ouvrira les yeux à beaucoup de personnes », a notamment glissé l'actuel coach de Hyères (N2).

Ferhaoui : « Ce n'est pas normal d'en être arrivé là »

A l'instar de Compan, Kader Ferhaoui a lui aussi taclé la gestion de l'ASSE, également sur Poteaux Carrés. « Je ne m’attendais pas du tout à voir les Verts galérer à ce point cette saison, a-t-il confié. C’est décevant et c’est rageant. Après, c’est de la gestion. C’est le fruit de ce qui se passe depuis quelques années. Que ce soit la gestion du club ou au niveau sportif, on n’y est pas ! Je suis loin de tout ça mais comme tout le monde je m’interroge sur ce qu’ils font dans le club. C’est chiant et un peu aberrant. C’est la deuxième saison d’affilée que Sainté doit cravacher pour se maintenir, ce n’est pas normal d’en être arrivé là. »