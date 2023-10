ASSE : un ancien chouchou des supporters prêt à revenir !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le choc de la 11e journée de Ligue 2, entre Laval et l'ASSE, sera suivi avec intérêt par Mahdi Camara. Le milieu brestois a été formé chez les Verts et prêté en Mayenne de janvier à juin 2019. Interrogé par Poteaux Carrés sur cette affiche, il a rappelé son attachement aux Verts, où il se verrait bien revenir à condition que le club remonte dans l'élite. Il se montre d'ailleurs optimiste concernant une promotion en fin de saison...

"J'espère que les Verts remonteront !"

"J'espère que les Verts remonteront ! Le début de saison a été complexe mais ils ont fait le taf ces dernières semaines avec 5 victoires et 3 nuls. Ils ont un bon effectif donc oui, la remontée est possible. Après, ça me ferait bizarre de revenir à Geoffroy-Guichard avec un autre maillot mais ça me ferait plaisir de revenir dans ce stade et de voir ce que ça fait de l'autre côté ! J'ai tellement de bons souvenirs dans ce stade que j'aimerais bien y rejouer... Bien sûr que j'aimerais revenir un jour à l'ASSE, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans le foot ! Parfois les choses vont vite. Mais je pense que je ne dirai pas non à un retour à Saint-Etienne, c'est un club qui m'a beaucoup apporté !"

📚 Connaître les règles, les comprendre... puis les appliquer !



Dans le cadre d'une démarche éducative, le groupe U15 a pu se glisser dans la peau d'un arbitre le temps d'un échange utile et nécessaire ! 🟨⏱️ pic.twitter.com/x1DEv7xKEu — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 19, 2023

