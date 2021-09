ASSE : un ancien de la maison verte encense Galtier

Zapping But! Football Club ASSE - Bordeaux: Le brief d'avant match

Galtier est un « Grand Manager » selon Oleksiak. Dans un entretien accordé à RMC Sport, l’adjoint de « Galette » (surnom de Christophe Galtier) s’est confié sur le coach champion de France passé par l’ASSE, le LOSC et maintenant Nice en tant que numéro 1. Il a notamment loué son leadership et le fait que s’est un bourreau de travail.

« Il a un fort leadership et incarne très rapidement les projets. Il y a aussi une somme de travail énorme car ça ne se fait pas comme ça (il claque des doigts), c’est la somme de ses qualités naturelles, son expérience et le travail au quotidien. (…) C’est quelqu’un qui fédère, qui a une forte personnalité, qui a des idées très arrêtées et à la fois une capacité à se renouveler, à être moderne. Aujourd’hui, on a une méthode qui semble fonctionner mais ça va se jouer sur notre capacité à se renouveler aussi. Il faut garder cette ouverture d’esprit, on en parle souvent ensemble. (…) La somme du travail, de l’expérience et cette perspective d’ouverture, c’est ce qui le caractérise. (…) Il y a des choses qu’il faut réguler car sur une saison vous ne pouvez pas faire l’ascenseur émotionnel, il y a à la fois des grands pics d’émotions, à la fois beaucoup de maîtrise. C’est un grand manager. » a déclaré son fidèle adjoint qui le suit depuis son passage à l’ASSE.

🔴⚫ Entretien RMC Sport : Christophe Galtier, ses secrets et sa méthode, vus par son adjoint depuis Saint-Étienne, Thierry Oleksiak. https://t.co/UzziOOTOoW — RMC Sport (@RMCsport) September 21, 2021