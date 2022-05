ASSE : un ancien dirigeant du FC Nantes veut voir les Verts en National !

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

De violents incidents ont éclaté hier après la relégation de l'ASSE en L2, à Geoffroy-Guichard, où les Ultras stéphanois ont laissé éclater leur colère contre les joueurs et la direction. Un comportement inadmissible que Pascal Praud, l'animateur vedette de CNews, Pascal Praud, directeur général du FC Nantes de 2008-2010. « On leur retire 20 points et on n'en parle plus », a en effet préconisé le journaliste. Autant dire, donc, qu'une telle sanction reviendrait à envoyer les Verts directement en National...

Grosse colère des supporters après le coup de sifflet final. L’ASSE est en L2 #ASSE #ASSEAJA

🎥©Evect pic.twitter.com/FmPn7fcDPR — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 29, 2022

