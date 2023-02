ASSE : un ancien du FC Nantes ramène les Verts sur terre

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE vient de remporter sa quatrième victoire de l’année 2023 en six matchs disputés. Les Verts ont même quitté la zone de relégation de L2 après leur succès, samedi contre Dijon (2-0). Après la rencontre, l’entraîneur de l’ASSE, Dennis Appiah a savouré la victoire stéphanoise tout en rappelant à ses partenaires qu’il ne fallait pas s’enflammer pour autant.

« On a fait ce qu’il fallait, convenait Dennis Appiah après la victoire des Verts à Geoffroy-Guichard. Quand on gagne les duels, que chaque joueur est plus costaud, les qualités techniques ressortent. Gardons cette rigueur, cette discipline, sans se croire trop beaux. »

Les joueurs de Laurent Batlles seraient bien inspirés d’être attentifs à la mise en garde d’Appiah. Passé dans les rangs du FC Nantes, le latéral droit de 30 ans a déjà connu et réussi (aux barrages) une opération maintien pas plus tard qu’il y a deux ans avec les Canaris.