ASSE : un ancien du Stade de Reims rêve de Geoffroy-Guichard

Dans un entretien accordé à Ouest-France, l'ancien milieu de terrain du Stade de Reims, Prince Oniangué, qui évolue désormais au Stade Malberbe de Caen, a évoqué son rêve de rejouer au stade Geoffroy-Guichard.

"Ce que j’espère, c’est retrouver l’élite. Moi, j’ai cette flamme en moi pour avoir connu ces matches excitants, ces ambiances. C’est exceptionnel. Il faut se donner les moyens d’y arriver. La Ligue 2 actuelle, j’appelle ça une mini Ligue 1 car beaucoup de clubs sont restés longtemps dans l’élite, mais ça n’a rien à voir. On rêve d’une finale au Stade de France, du Chaudron de Saint-Etienne… Quand on a goûté à cela, on veut y retourner", a confié le Caennais.

