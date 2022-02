ASSE : un ancien entraîneur vert dans un état grave à cause du covid

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

John Toshack n'a pas laissé de bons souvenirs à l'AS Saint-Etienne, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur. Comme joueur, celui qui avait été attaquant, avait participé au fameux Liverpool-ASSE en quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. S'il n'avait pas marqué contre les Verts, c'est lui qui avait cédé sa place à un David "supersub strikes again" Fairclough. Et comme entraîneur, il avait tenu deux mois et demi à la tête d'une ASSE en crise, du 1er octobre au 21 décembre 2000.

Mais il n'empêche que Toshack fait partie de la légende stéphanoise et que l'annonce de son état de santé préoccupant ne peut pas laisser insensibles les supporters stéphanois. Cela fait six jours que le Gallois de 72 ans est hospitalisé après avoir contracté le covid. Ces dernières heures, son état a empiré, à tel point qu'il a été placé sous respirateur artificiel. Ce qui n'augure rien de bon...

