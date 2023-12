ASSE : un ancien Vert propose de sortir René Girard de sa retraite !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Il y a un mois, René Girard annonçait sa retraite. A 69 ans, l'ancien milieu était sans emploi depuis la fin de son aventure au Paris FC en juin 2021. Faute de proposition, il a préféré tourner la page, assurant avoir fait son temps. Mais ce samedi, dans une interview à Poteaux Carrés, son ancien coéquipier à Nîmes Daniel Sanlaville suggère que l'ASSE fasse appel à lui. Car pour l'après-Batlles, l'ancien défenseur pense qu'il faut un entraîneur expérimenté et à poigne, soit le portrait-robot de Girard.

"Il serait pas mal pour bouger les joueurs et aider l’ASSE"

"J’ai lu pas mal de noms dans les journaux mais celui auquel j’aurais pensé n’était pas mentionné : René Girard. Certes, il n’a plus entraîné depuis qu’il a quitté le Paris FC en 2021. Mais il a beaucoup d’expérience. Il a été champion avec Montpellier, a bossé deux ans au LOSC. Il n’y a qu’à Nantes que ça n’a pas très bien marché pour lui, il n’est pas resté longtemps là-bas. Mais je me dis qu’il serait pas mal pour bouger les joueurs et aider l’ASSE."

