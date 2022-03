ASSE : un ancien protégé de Batlles a joué un vilain tour aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Malgré son bon point ramené de Lille (0-0), l'ASSE est redescendue à la 18e place de la L1 ce week-end. La faute à Lorient, qui s'est imposé à Clermont grâce notamment à un but de Léo Pétrot. Formé à l'ASSE, le défenseur (24 ans) avait été recruté par Lorient à Andrézieux, en N2, pour renforcer son équipe réserve, mais il est titulaire depuis le début de l'année et enchaîne les bonnes prestations. Chez les Verts, on n'avait pas vraiment crû en lui, même si Laurent Batlles le tenait en haute estime.

Pétrot buteur avec Lorient, et les Merlus sont repassés devant !

Dans un entretien au site Poteaux Carrés, en août dernier, Léo Pétrot avait dit tout le bien qu'il pensait de son ancien coach, qui l'avait nommé capitaine en réserve. « Le coach qui m'a le plus marqué ? Bien évidemment Laurent Batlles, un super coach que j’ai eu trois belles années avec la réserve, avait-il dit. On a fini premiers en National 3 et dans la foulée on a réussi un bon maintien en N2. Dylan Chambost était capitaine, j’étais le vice-capitaine. Laurent Batlles nous a tous fait progresser, je garde vraiment de supers souvenirs de notre collaboration et je ne suis pas surpris de le voir réussir à Troyes. J’ai aussi été marqué par le duo de coaches avec lequel on a été sacré champions de France U17. Je ne retiens que de bons souvenirs de Lionel Vaillant et Gilles Rodriguez. »