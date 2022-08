ASSE : un ancien Vert accable la direction du club, Perrin compris

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Il n'est pas le seul à le penser. Bien au contraire. Patrick Guilou, dan son habituelle chronique pour Le Progrès, n'a pas hésité à charger la direction du club stéphanois au lendemain de l'humiliation face au Havre (0-6). Seul Laurent Batlles, l'entraîneur, échappe encore à ses critiques. Pas Loïc Perrin, qui gère le recrutement et qui se montre discret dans les médias.

Propos retranscrits par le site poteauxcarrés. "L'équipe dirigeante est constamment dans la réaction. Incapable d’agir et de construire. Tout changement de cap est fait dans la précipitation. Dans ce marasme, seul Laurent Batlles voit clair. Ses analyses sont franches et limpides. Il ne se cache pas derrière les faits de jeu. Il assume ses responsabilités.Y a-t-il, dans la quinte, quelqu’un capable d’expliquer les choix et la stratégie ? Qui occupe médiatiquement la scène en dehors de Laurent Batlles ? La volonté de se calfeutrer dans une tour d’ivoire est plus commode."

Précision : depuis cette chronique, Jean-François Soucasse, directeur général du club, s'est exprimé dans les médias.