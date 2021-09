ASSE : un ancien Vert cible le plus gros échec de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Dimanche, l'ASSE accueille l'OL pour un derby attendu avec beaucoup d'appréhension dans le camp stéphanois. Les Verts sont derniers, ne montrent rien sur le terrain. Et leur manager, Claude Puel, est plus que jamais sur un siège éjectable. Mais le plus gros échec de l'entraîneur est ailleurs pour l'ancien Vert Patrice Horjak, formé au club et qui dirige aujourd'hui une académie de football…

"On a tous un verbe critique, mais qu'on soit bien d'accord, on n'est pas là pour souhaiter la descente de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2, loin de là, a-t-il déclaré lors de l'émission de TL7 Club ASSE à laquelle participe notre correspondant Laurent Hess. Toutefois, ce qu'on aimerait voir, c'est un sentiment de révolte. Pour l'instant, ce qui me dérange quand on parle de crise, c'est que ce n'est pas une crise de résultat ou qui concerne la différence de points. On n'est pas encore largués en terme de points. Le plus grave, c'est la crise identitaire. Il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'âme et c'est ça le pire pour moi !"

