ASSE : un ancien Vert croit dur comme fer au projet Puel et à une folle remontada

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

« L'élimination en Coupe de France, c'est surtout dommage pour les remplaçants car ils risquent de peu jouer sur cette fin de saison. Mais l'essentiel, c'est le championnat, le maintien, et il est quand même bien engagé. On est sur une série depuis le derby. A Rennes, on a fait notre meilleur match depuis longtemps. C'était plaisant. Bouanga a été efficace et j'ai trouvé Khazri très très fort. Ça fait plaisir de la revoir à ce niveau. S'il confirme, il peut être un joueur important sur cette fin de saison.

« Cissé a fait une grosse boulette à Sochaux mais il apporte beaucoup »

Après, c'est toute l'équipe qui a fait un bon match à Rennes. On a mis de l'intensité. C'était solide défensivement. Et on n'a pas eu besoin de dix occasions pour marquer. Vraiment, c'est encourageant. C'est rassurant. Défensivement, ça tient la route. Moulin fait le boulot, il est explosif dans ses sorties. Et devant lui, Cissé, c'est costaud. De la tête, il soulage. Il a fait une grosse boulette à Sochaux mais il apporte beaucoup. On va voir ce que ça va donner pour Modeste. Il a besoin de rythme. Hamouma, c'est une grosse perte. Mais si Bouanga et Khazri confirment, avec Modeste, Nordin, on a quand même des joueurs de qualité devant. Et le milieu à trois m'a bien plu à Rennes, on était bien équilibrés, avec l'apport de Debuchy et Trauco sur les côtés. C'était très intéressant.

J'ai hâte de voir si on va enchaîner contre Reims et à Lorient mais je suis confiant. On voit le ciel s'éclaircir. Perso, je continue de croire au projet de Puel. Tout n'est pas rose mais il y a de bonnes choses. On vit une saison compliquée. Il y a eu le départ de Fofana, les blessures, le Covid, des méformes. Mais là, on retrouve à peu près tout le monde et on s'est bien renforcés au Mercato, avec nos moyens. J'ai aimé ce qu'on a dégagé à Rennes, notre cohésion. Je pense que c'est de bon augure pour la suite. On est en progrès. Et quand on regarde le classement, il n'y a pas un gros écart avec la première partie du tableau. Il a repris du terrain. J'espère qu'on va continue notre remontée.»