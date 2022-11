Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'ASSE. Pas en ce moment, bien entendu, Coupe du monde oblige, mais depuis le début de la saison avec des matches insipides, des défaites et une place de lanterne rouge de la Ligue 2. Alors que le club était encore à l'étage supérieur il y a quelques mois !

Vincent Hognon, qui connaît bien la maison verte pour y avoir passé plusieurs années en qualité de défenseur central, est aujourd'hui sur le banc de touche de Grenoble. Le GF 38 qui est bien mieux classé que les Verts avec une 4e place. Pour le compte du Dauphiné Libéré, dans des propos retranscrits par poteauxcarrés, il est revenu sur le début de saison désastreux de l'ASSE. Et se montre tout de même optimiste.

"Chaque week-end, je me dis que les Verts vont se relancer et ça n'arrive pas. À un moment, on a ce qu’on mérite. Si le club en est là, c’est qu’il a commis des erreurs importantes. Après, ces joueurs-là, avec un entraîneur qui tient la route, un public extraordinaire et un groupe qui va être encore renforcé, l’ASSE peut-elle faire encore moins bien ? Cela me semble impossible. Garder Laurent Batlles est une bonne décision selon moi. En tout cas, cette situation me rend très triste, notamment le fossé qui se creuse avec les supporters."