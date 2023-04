ASSE : un ancien Vert privé d'houleuses retrouvailles

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

En rien une première. Et les dirigeants de l'ASSE, comme le font régulièrement certains de leurs collègues, ont précisé, il y a quelques mois, lors de son départ au PFC, que le latéral Yvann Maçon ne pourrait justement disputer le match face aux Verts. Ce sera le cas samedi, à Charléty, et Laurent Batlles, en conférence de presse ce jour, a confirmé la tendance : "Non, Yvann Maçon ne peut pas jouer, je crois."

Ce qui évitera sans doute au joueur qui appartient encore à l'ASSE d'houleuses retrouvailles avec les supporters des Verts, qui seront en nombre au stade. Il y a quelques semaines, Maçon avait en effet sorti du lourd, pour Le Parisien, à l'encontre de son ancien club et de ses supporters.

Extraits : "On m'a fait passer pour un joueur qui foutait la merde et qui posait des problèmes. Il était nécessaire de quitter Saint-Étienne. J'avais besoin de voir rapidement autre chose. J'étais l'un des seuls joueurs de l'an dernier à être resté donc beaucoup sont tombés sur moi. J'étais le bouc émissaire. Ceux qui nous menacent oublient qu'on a une vie à côté, une famille. Personne n'est venu me dire en face ce qu'il pensait de moi. C'est plus facile de menacer et insulter depuis les tribunes. Je ne vois pas comment je pourrais rejouer à l'avenir à Saint-Étienne."