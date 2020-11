ASSE : un ancien Vert règle des comptes avec la direction

Pour évoquer le match entre l'AS Saint-Etienne et le Montpellier HSC de dimanche dernier (0-1), France Bleu avait fait appel à un ancien joueur ayant porté le maillot vert et la tunique bleu et orange. Lilian Compan a brillé dans le Forez de 2002 à 2005 avant de faire parler la poudre du côté de La Mosson entre 2008 et 2010. A la fin de sa carrière de joueur, il est revenu à Saint-Etienne pour s'occuper des jeunes entre 2016 et 2018 mais n'a visiblement pas apprécié la fin de son aventure…

"Des personnes m'ont déçu humainement"

"Ce sont deux clubs qui m'ont marqué sportivement et humainement, avec qui j'ai connu la montée en Ligue 1. Pendant pas mal d'années, j'avais le cœur vert. Ça s'est terminé en eau de boudin lors des dernières années en tant qu'entraîneur, avec des personnes qui m'ont déçu humainement. C'est la vie, je n'en veux à personne. C'est vrai qu'à Montpellier, la famille Nicollin a toujours été très, très droite, carré. Ça me ressemble plus."

Difficile de savoir si l'ancien attaquant ciblait la direction, incarnée par Roland Romeyer et Bernard Caiazzo, ou des entraineurs comme Christophe Galtier ou Jean-Louis Gasset qu'il a côtoyé du côté du centre Robert Herbin…