ASSE : un attaquant en plus pour Batlles ?

Redescendu en réserve malgré sa campagne de matches amicaux prometteuse cet été, Karim Cissé a délivré deux passes décisives lors du match nul de la réserve de l'ASSE ce week-end face à Chambéry, et Razik Nedder a salué son retour en forme. Mais le coach stéphanois a aussi félicité Jibril Othman, auteur d'un but.

Othman revient bien

"Jibril a fait une très bonne rentrée, a-t-il commenté sur Poteaux Carrés. C’est la deuxième satisfaction de ce match. Outre le fait que les garçons ont su revenir dans le match, on s’est remis à marquer des buts. Je suis content pour Jibril. On connaît ses caractéristiques. C’est un attaquant qui a le sens du but assez redoutable. Il a eu au début de l’été une blessure au genou qui l’a tenu éloigné des terrains plusieurs mois. Il a réussi à revenir physiquement à son niveau, que ce soit au niveau du poids que de ses capacités athlétiques. Jibril, c’est un vrai athlète. Il a travaillé dur pour revenir, ce n’est jamais simple à cet âge-là de gérer ce genre de blessure. Dans une période pas simple pour lui, ça aurait pu l’abattre mais Jibril a toujours eu ce mental-là. C’est un enfant du club, c’est un garçon qui a commencé le foot chez nous. Il sait ce que c’est que faire le dos rond, travailler. Il connaît ces valeurs-là. En un quart d’heure il se crée deux occasions très nettes et il en met une au fond. On est vraiment satisfaits de l’égalisation, content qu’elle vienne de lui car ça lui fait du bien, c’est un garçon qui va compter." De quoi inciter Laurent Batlles a lui faire une place dans le groupe à Bourg-en Bresse, en Coupe de France, alors que Cissé et Sissoko seront en sélection ? L'an dernier, Othman avait effectué quelques petites entrées en jeu, mais dans un rôle d'ailier qui correspond peu à ses caractéristiques...

