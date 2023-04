ASSE : un autre club de Ligue 2 enflamme les investisseurs américains

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Si la vente de l'ASSE devrait revenir en force dans l'actualité avec l'annonce probable d'une deuxième année à purger en Ligue 2, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ne parviennent pas à trouver l'oiseau rare après presque deux ans de recherche. D'autres clubs de l'antichambre de l'élite n'ont en revanche aucun mal à attirer les investisseurs.

« Pour les Américains, Annecy est comme un petit Monaco... ou un petit Genève »

C'est le cas du modeste FC Annecy, actuellement à la peine en Ligue 2 mais auteur d'une épopée en Coupe de France (actuellement en demi-finale). Le club haut-savoyard, 19ème budget du championnat et promu cette saison, est régulièrement la cible d'approches françaises et étranger comme l'a confirmé son président Sébastien Faraglia au JDD : « On est régulièrement sollicité, et de façon plus prononcée. Pour nous, c'est nouveau, on découvre aussi ce milieu. On n'est pas des ours, alors on écoute, polis. Et si demain quelqu'un amène des moyens colossaux sans dénaturer le projet, on sera ouverts ».

Plusieurs Américains sont venus aux nouvelles. Dernièrement ce fut au tour des frères Adam et Colin Binnie, magnats des médias et l'immobilier, qui étaient notamment en lice pour racheter Derby County (D3 anglaise). « Pour les Américains, Annecy est comme un petit Monaco, ou un petit Genève, qui est à deux pas. Ils voient aussi la réussite d'un coach qu'ils connaissent », détaille l'agent spécialiste de la MLS Jérôme Meary dans les colonnes du Journal du Dimanche. Un club où il y a aussi tout à développer...