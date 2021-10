ASSE : un avocat délivre un précieux conseil à Caiazzo et Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La décision de la commission de discipline de la Ligue d'interdire les supporters de l'ASSE de déplacement à Metz samedi et de fermer les kops de Geoffroy-Guichard pour la réception de Clermont ont beaucoup fait parler. Notamment parce que la plupart des observateurs en ont marre des sanctions collectives alors que la reconnaissance individuelle est possible.

Pour Ouest France, l'avocat Pierre Barthélémy a donné un conseil aux dirigeants stéphanois pour diminuer les incidents avec les supporters, même en cette période très compliquée sportivement : "Les clubs peuvent agir en amont : améliorer la sécurité des infrastructures – notamment avec des filets de protection, l’étanchéité entre tribunes – et renforcer le dialogue avec les supporters. Partout où il existe un vrai référent-supporters, la tension a fortement chuté. Après un incident, c’est davantage à la police et à la justice de faire le travail d’enquête et de sanctions".

L'avocat revient sur le contexte actuel tendu concernant les supporters 👇 #ASSE https://t.co/ui24Z30QUn — Envertetcontretous (@Site_Evect) October 27, 2021