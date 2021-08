ASSE : un banni de Puel brille dans l'ombre

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Pour son premier match de la saison, l'ASSE a été accrochée par Lorient ce dimanche. Un match pour lequel Bilal Benkhedim n'a pas été convoqué. L'ancien vainqueur de la Coupe Gambardella a été écarté du groupe stéphanois après le premier match de préparation face au Puy (2-2), lui qui refuse de prolonger son contrat, qui expire en juin.

Un doublé pour Benkhedim, Mbemba, Tormin et Edmilson aussi ont marqué

C'est donc en réserve que le milieu offensif (20 ans) évolue, et ce week-end dernier, il s'est illustré. L'équipe réserve de l'ASSE a en effet explosé son homologue de Dijon (6-1) samedi, et Benkhedim a été l'auteur d'un doublé et de deux passes décisives. Pierre Mbemba a lui aussi inscrit un doublé. Tyrone Tormin et Edmilson Correia ont marqué les deux autres buts stéphanois. A noter que Maxence Rivera, éloigné des terrains depuis un mois à cause du Covid, a effectué son retour lors de la rencontre.