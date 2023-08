ASSE : un banni des Verts veut faire mentir Laurent Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Contraint de s’exiler pour un an en prêt au Pau FC afin de glaner du temps, Louis Mouton (21 ans) est bel et bien déterminé à prouver à Laurent Batlles qu’il s’est trompé sur son cas en l’écartant de son groupe à l’ASSE.

A l’occasion de sa conférence de presse de présentation, le jeune milieu de terrain est revenu sur son déclassement : « A l'ASSE, on me voyait comme le petit jeune. Même si tu fais des bons matches, que tu es pro, que tu travailles bien, on te verra toujours inconsciemment comme le petit jeune. Je n'ai pas compris pourquoi je n'ai plus joué en Ligue 2 à partir du mois de janvier. C'est un choix de coach, de direction, de club. Je pense avoir fait mon travail quand on a fait appel à moi ».

« Si Laurent Batlles est toujours là… »

S’il comprend que le « monde adulte » n’octroyait « pas de cadeau », Louis Mouton a bien l’intention de faire mentir Laurent Batlles : « Si le coach te met de côté, il faut lui montrer qu'il a tort. Je n'ai pas réussi à le faire à Sainté, j'espère le faire à Pau. Quand je reviendrai et si Laurent Batlles est toujours là, j'espère qu'on pourra en parler sainement, sans regret ni remords ».

