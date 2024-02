ASSE : un bémol émerge chez les Verts avant le Paris FC

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le retour de la CAN d’Ibrahim Sissoko est une aubaine pour l'ASSE. Car l’attaquant des Verts, buteur contre Troyes dans le chaudron, a récidivé depuis sur le terrain d'Angers (même si le but lui a été refusé) et a encore marqué pour les Verts, samedi face à Annecy lors de la victoire (2-1).

Au terme de la rencontre, l'attaquant stéphanois s'est confié sur la bonne passe des Verts et la suite de la saison. « Le but, c'est d’enchaîner. On aura le temps de compter à la fin. En ce moment ça marche bien. On sait qu’on revient de très loin, a-t-il affirmé. On savoure, mais on regarde plus derrière que devant nous. Il y a 4-5 matchs, on nous voyait mort. Le but est de faire une série. On fera le point plus tard. »

« C’est une piqûre de rappel »

Sissoko a également tenu à mobiliser ses coéquipiers sur la fin de match compliquée vécue contre Annecy malgré la victoire. « C’est une piqûre de rappel, a-t-il martelé. Il y a quelque temps, je ne sais pas si on aurait gagné. On a montré une solidité. On arrive à tenir le score. »

Podcast Men's Up Life