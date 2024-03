ASSE : un bon soldat des Verts bientôt sur le banc du Maroc avec Regragui ?

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Abdel Bouhazama pourrait s’offrir un rebond prestigieux sur le banc du Maroc. Passé par les centres de formation de l’ASSE puis d’Angers, le technicien de 55 ans avait été propulsé à la tête du SCO la saison dernière avant de démissionner quelques mois plus tard, en mars 2023.

Bouhazama aurait donné son accord

Libre depuis la fin de son aventure dans l’Anjou, il pourrait ainsi découvrir sa première expérience au sein d’une sélection en tant qu’adjoint de Walid Regragui, en lieu et place de Gharib Amzine. Selon L’Équipe, Bouhazama aurait donné son accord pour s’engager en faveur des Lions de l’Atlas et son officialisation ne serait plus qu’une question de jours. Il s’agirait de sa première expérience au sein d’une sélection.

