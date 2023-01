ASSE : un bourreau des Verts leur enfonce la tête sous l’eau

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L’ASSE ne rejouera que le 10 janvier prochain, cela laissera donc le temps à Laurent Batlles de voir venir pour capitaliser sur le point arraché par Gaëtan Charbonnier contre le SM Caen ce vendredi lors de la 17e journée de Ligue 1 (1-1). En attendant, les adversaires des Verts savourent leur exhibition devant eux. C’est le cas de Marvin Senaya, qui reste sur son nuage depuis son but inscrit devant l’ASSE en novembre dernier avec Rodez (2-0).

Podcast Men's Up Life

« Mon premier but en L2 à Saint-Etienne, c’était fou »

« Mon premier but en L2 à Saint-Etienne, c’était fou, d’autant plus qu’il s’est passé des choses dans la semaine précédant le match, a raconté le latéral de 21 ans dans L’Est Républicain. On a changé d'entraîneur, nous avons été un peu chamboulés, on avait à cœur de gagner. Marquer à Geoffroy-Guichard contre l’ASSE, c’est quelque chose ! Et en plus, nous avons eu le résultat au bout car nous l'avons emporté 2-0. » Au grand dam des Verts...

⚽️ FC Nantes - Mercato : un vieux cauchemar de l’OM éloigné de l’ASSE, du PSG et des Girondins ! #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/mvitKgOyWp — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 2, 2023

Pour résumer Buteur contre l’AS Saint-Étienne le 12 novembre dernier à Geoffroy-Guichard avec Rodez (2-0), Marvin Senaya (21 ans) admet aujourd’hui que cette réalisation est le meilleur souvenir de sa saison ! Une belle fierté personnelle...

Bastien Aubert

Rédacteur