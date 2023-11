ASSE : un bourreau des Verts voit émerger un duo d'avenir pour Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Buteur sur penalty samedi lors de la victoire de Pau (2-1) dans le Chaudron, Henri Saivet a livré ses impressions au site Poteaux Carrés. L'ancien bordelais (et flop stéphanois), qui a loué l'ambiance de Geoffroy-Guichard, a notamment apprécié le duo Charbonnier-Sissoko, pourtant à la peine samedi...

"J’ai trouvé l’association de Sissoko et Charbonnier intéressante"

"J’ai trouvé l’association d’Ibrahim Sissoko et Gaëtan Charbonnier intéressante, a-t-il commenté. Ça nous a un peu déstabilisés. Ce sont deux grands gabarits. On n’a pas l’habitude de voir deux grands joueurs, deux buteurs sur le terrain en même temps. En général, il n’y en a qu’un et on fait entrer l’autre en fin de match. Je trouve que Charbo en tant que bon numéro 10 qui peut jouer attaquant, pivot, qui décroche dans les bonnes zones, ça nous a mis un peu en difficulté. Son association avec Sissoko était une bonne chose. Franchement, c’est vraiment pas mal ! À chaque fois que Charbo décroche, t’as un central qui doit le suivre et derrière, il y a eu des situations, à chaque fois Sissoko partait."

Selon Saivet, l'ASSE a de quoi rebondir... "Avant-hier, une nouvelle fois Larsonneur et Batubinsika n’étaient pas là, Wadji non plus. Des joueurs comme Diarra manquaient également à l'appel. Larso, c’est l’un des meilleurs gardiens du championnat si ce n’est le meilleur, son retour va forcément l’équipe, même si Etienne Green a fait un bon match contre nous. Quand leur infirmerie sera un peu moins remplie, les Verts seront mieux. Je pense que Sainté peut bien remonter, la seconde partie de saison sera très importante, comme celle de la saison dernière. Après, savoir à quelle place finira Sainté, est-ce que les Verts finiront dans les deux premiers, aux place 3 à 5 voire hors du top 5, c’est très difficile à dire."

