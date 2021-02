ASSE : un buteur en fusion s'est associé au réveil spectaculaire de Bouanga

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

C'est un match référence pour beaucoup de raisons que l'ASSE a vécu ce dimanche sur la pelouse du Stade Rennais. En plus d'un succès convaincant sans encaisser de but sur la pelouse du 5e de Ligue 1, les Verts ont retrouvé quelques individualités à leur niveau. Et en premier lieu Denis Bouanga, l'ailier stéphanois qui a marqué l'un des deux buts de la rencontre.

Un but qui a récompensé une prestation pleine d'un Bouanga qui semble sur la bonne voie après une première partie de saison compliquée. L'ASSE met d'ailleurs en valeur sa prestation individuelle ce mardi. En plus de son but, Bouanga a récupéré 12 ballons, a réussi 6 dribbles et réussi 3 interceptions.

Aubameyang salue la performance de Bouanga

Une performance qui a particulièrement satisfait un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Le compatriote gabonais de Bouanga a lui aussi flambé ce week-end avec un triplé retentissant face à Leeds (victoire d'Arsenal 4-2). Et l'attaquant d'Arsenal n'a pas manqué de souligner la « connexion à distance » entre les deux hommes ce week-end.