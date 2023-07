ASSE : un cadre de Batlles pressé de connaître la folie verte

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Son nom est revenu de temps à autre dans la rubrique mercato. Rayon départs, sans que l'on connaisse, pourtant, ses réelles intentions. On parle ici du milieu de terrain Thomas Monconduit qui, lui, en dépit des blessures, aura réussi une saison réussie lors du dernier exercice. Alors que la reprise vient de sonner à l'ASSE, le Stéphanois a été très clair sur ses intentions. Propos accordés au podcast "Avec ou sans sucre" et relayés par poteauxcarrés.

"Envie de vivre ça"

"Honnêtement je suis sportivement trop bien à Sainté, en tout cas en Ligue 2, pour vouloir aller ailleurs. J’ai grave envie de reprendre. J’ai envie de faire une grosse saison, de remonter en Ligue 1. Je sais ce que c’est de remonter en Ligue 1, et encore… Amiens c’était Amiens, Sainté c’est… un step au-dessus. La ferveur qu’il y a dans la ville, si tu montes en L1 ça peut être la folie. J’ai trop envie, c’est ce qui va m’animer cette saison. Je savais que l’année dernière ça n’était pas possible mais cette année on repart de 0. Ca m’anime de fou, j’ai vraiment envie de vivre ça."

