ASSE : un cadre réfute la théorie du relâchement

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si elle avait réussi à conserver son avance à d'Ornano hier, l'AS Saint-Etienne aurait pu grimper à la 7e place du classement de Ligue 2. Mais les Verts ont vécu un relâchement coupable qui a permis au SM Caen de revenir de 0-2 à 2-2 en deux minutes, entre la 81e et la 83e. Son défenseur Léo Pétrot assure que son équipe continue de jouer tous les matches à fond, même si le maintien est assuré depuis longtemps, et que l'objectif de terminer le plus haut possible maintient l'effectif sous pression.

"On a des objectifs collectifs"

"Il y beaucoup de frustration, quand on gagne deux zéro à dix minutes de la fin et que le match vous échappe, on est forcément déçu. On fait une belle première période, on a d’autres situations en début de seconde, c’était cohérent mais on recule et ils ont changé de système. On a les occasions pour tuer le match mais ils défendent bien sur ces situations. Ce qui est frustrant c’est qu’on craque ! Repartir avec un seul point, c’est décevant, on a mal géré le match, même en jouant plus bas on doit continuer de contrer pour mettre le troisième et on doit être plus solides pour maintenir le score. Vous savez on ne calcule pas, la saison a été longue et compliquée, on prend les choses au jour le jour, il y a de la frustration car on aurait pu être 7e. On essaye de bien finir la saison, ce soir c’était un match comme un autre, on est des compétiteurs, il n’y a pas de relâchement même s’il y a moins de pression. On a des objectifs collectifs de finir le plus haut possible, on voulait prendre ces trois points, on a vraiment à cœur de bien finir à la maison contre Valenciennes."

La fiche de Caen-ASSE

Pétrot : "Même en jouant plus bas, on se doit d'être solides" #ASSE https://t.co/hDXDGghqY7 — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 27, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Hier à Caen (2-2), l'AS Saint-Etienne a laissé échapper deux points puisqu'elle menait 2-0 à la 83e minute. Son défenseur Léo Pétrot assure qu'il n'y a pas eu de relâchement dans l'équipe, elle qui espère terminer le plus haut possible au classement.

Raphaël Nouet

Rédacteur