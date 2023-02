ASSE : un candidat au rachat bientôt lié... à l'OL ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Fin juin 2022, alors que le club était sérieusement ébranlé par la relégation, Smart Good Things avait renouvelé sa confiance à l'ASSE en devenant un partenaire majeur pour les trois prochaines années. Preuve que son propriétaire, Serge Bueno, candidat malheureux à la reprise des Verts, n'est pas rancunier et qu'il est vraiment attaqué à l'équipe du Forez. Ce qui interpelle encore plus quand on lit Le Progrès du jour.

On y apprend en effet que Smart Good Things voudrait investir dans le club de basket de Villeurbanne, dont Tony Parker est actuellement le propriétaire. L'ancien meneur de jeu souhaite vendre ses parts et il estime que son club vaut près de 40 M€. La société de Serge Bueno souhaiterait devenir actionnaire majoritaire mais elle doit composer avec la volonté de... l'OL, qui détient 33% des actions. Et qui ne serait pas très chaud pour le moment. Après avoir raté les Verts, l'homme d'affaires pourrait donc se porter acquéreur d'anciens Verts, l'OL ayant demandé à Parker qu'il fasse changer la couleur des maillots (pour du noir) au moment de l'entrée des Gones dans le capital de l'ASVEL...