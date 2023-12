ASSE : après Irles, un autre candidat définitivement hors course pour l’après-Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Hier en conférence de presse, Loïc Perrin a évoqué la succession de Laurent Batlles. Et donné quelques indices sur le profil recherché. "On recherche un nouvel entraîneur que l’on veut faire venir le plus rapidement possible mais ce processus peut être long. On cherche un entraîneur avec de l’expérience, car on en a besoin, et Français. Le projet est le même : finir dans les cinq premiers pour avoir une chance de monter", a glissé le directeur sportif des Verts.

C'est mort pour Lattanzio

L'ASSE recherche donc un coach français. Ce qui élimine de la course l'Italien Christian Lattanzio, piste révélée par Foot Mercato. Le natif de Piacenza est âgé de 52 ans avait été l'adjoint de Patrick Vieira à l'OGC Nice, de Gianfranco Zola à West Ham et de Roberto Mancini à Manchester City.

"On ne s'est pas fixé de deadline car c’est un choix important, il ne faut pas se tromper. On cherche un entraîneur avec de l’expérience, car on en a besoin, et Français. Le projet est le même : finir dans les 5 premiers pour avoir une chance de monter....https://t.co/DTlkKPYqib — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) December 9, 2023

Podcast Men's Up Life