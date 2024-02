ASSE : un chat noir sur la route des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Et de trois. Sans surprise, l'ASSE a battu Annecy (2-1) samedi soir à Geoffroy-Guichard, signant une troisième victoire consécutive en L2. Un succès qui lui permet de remonter à la quatrième place du classement et de croire un peu plus aux barrages voire à la montée directe, Angers n'étant plus qu'à 5 points.

M. Lepaysant ne leur réussit pas

Place maintenant au déplacement au Paris FC samedi, où la rencontre sera dirigée par Benjamin Lepaysant. Un arbitre qui ne réussit pas du tout aux Verts cette saison puisqu'en trois matches ils ont essuyé deux défaites à l'extérieur (à Rodez et à Auxerre) et concédé un nul à domicile (contre l'AC Ajaccio)...

