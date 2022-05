ASSE : un choix de Dupraz à Rennes interpelle vraiment

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Pascal Dupraz avait annoncé la couleur avant le déplacement de l'ASSE à Rennes ; il ne touchera pas à sa défense à cinq, bien que celle-ci prenne l'eau depuis un mois (19 buts encaissés en 6 matches), considérant que son équipe « ne peut pas jouer à quatre ». Mais ce qui a pu interpeler lors de la défaite au Roazhon Park, c'est que Dupraz ait conservé jusqu'au bout sa charnière à trois, plutôt que de tenter d'aligner un joueur offensif supplémentaire.

Pire : le Haut-Savoyard a remplacé Adil Aouchiche par Zaydou Youssouf, plus défensif que l'ancien parisien, alors que ce dernier, auteur d'une bonne prestation, avait été le Vert le plus dangereux. Un drôle de coaching.

