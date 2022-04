ASSE : un choix de Puel continue de plomber Dupraz

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L'été dernier, Mathieu Debuchy avait quitté l'ASSE après trois ans et demi de bons et loyaux services sous le maillot vert. Contre son gré. En fin de contrat, l'ancien Gunner avait multiplié les appels du pied pour prolonger mais Claude Puel ne comptait plus sur lui, pas même en tant que doublure d'Yvann Maçon, un rôle que Debuchy était prêt à endosser. Ce n'était pas une question d'argent non plus, comme l'avait expliqué l'ancien international. Pour justifier sa décision, Puel, lui, avait mis en avant la présence de deux jeunes dans son effectif aux côtés de Maçon : Alpha Sissoko et Bryan Nokoué.



L'ombre de Debuchy plane toujours sur les Verts



Sissoko n'avait pourtant pas été convaincant du tout depuis son arrivée en provenance de Clermont, où il évoluait en réserve, au point d'être prêté au Puy en 2019-20. Après une campagne de matches amicaux décevante, Nokoué, prolongé par Puel, lui est passé devant l'été dernier. Mais le jeune camerounais a aussitôt montré ses limites lors d'une entrée en jeu catastrophique à Montpellier (0-2) en début de saison, et on ne l'a plus revu depuis. Maçon ayant fini par se blesser dès le mois de septembre après avoir énormément enchaîné, à sa grande surprise, lui qui n'avait pas joué pendant neuf mois après son opération des croisés à l'automne 2020, le manque de solutions fiables incita Puel à « bricoler ». Sissoko s'étant complètement déchiré contre le PSG (1-3), rejoignant ensuite QRM (L2) en janvier avec un bilan de 7 défaites en 7 titularisations sous le maillot vert, Mahdi Camara a dépanné, tout comme Aimen Moueffek et Gabriel Silva. A son arrivée, Pascal Dupraz a pu compter sur le retour de Maçon, mais le Guadeloupéen a de nouveau rejoint l'infirmerie. Et depuis son absence, c'est Sada Thioub qui enchaîne les matches au poste de piston droit, où le Sénégalais souffle le chaud et (surtout) le froid. Falaye Sacko avait glissé à droite à Paris (1-3), Camara avait effectué une nouvelle pige contre Marseille (1-4).

Zaydou Youssouf, pourtant gaucher, avait été aligné à ce poste lors de l'élimination en Coupe de France à Bergerac (0-1), une expérience sans lendemains... A la blessure de Sacko face à Troyes (1-1), Dupraz avait expliqué qu'il envisageait un changement de dispositif mais que l'absence de solution au poste de latéral droit contrariait ses plans, qu'il ne lui était pas possible de mettre en place un 4-4-2. Sacko aurait pu tenir ce poste. Sacko, dont l'absence a mis en lumière les lacunes de Thioub, lors des dernières matches...

