ASSE : un complot contre Batlles révélé après la victoire à Caen

C'était le match de tous les dangers pour l'AS Saint-Etienne et Laurent Batlles, ce pourrait être celui du véritable démarrage de la saison. A Caen, sur la pelouse du leader, les Verts se sont imposés avec autorité (2-1). Alignés en 4-3-3, ils ont mérité leur succès. Annoncé sur la sellette en cas de défaite, l'entraîneur stéphanois n'a finalement pas été lâché par ses joueurs, comme l'ont sous-entendu certains médias. Cela a poussé Mohamed Toubache-Ter et Gilles Favard à se lâcher sur les réseaux sociaux.

"Tout est téléguidé"

"Une pensée pour le clown, a taclé Toubache-Ter, sans qu'on sache de qui il parlait précisément. C'est magnifique de voir des joueurs lâcher leur coach, sentiment incroyable. Le mensonge et la tromperie ne durent jamais. A bon entendeur..." "Certains pensaient que les joueurs de Saint Etienne lâcheraient Laurent Batlles... C'est vraiment mal connaitre ce club !", a écrit Favard, à qui Toubache-Ter a répondu : "Oh, faut les laisser parler… Tout est téléguidé et ce qui est bien dans tout ça, c’est qu’ils savent d’où ça vient. Quand tout sera révélé, ça fera drôle". L'article de L'Equipe sur la crise interne chez les Verts serait au centre de ces critiques.

