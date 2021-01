ASSE : un couac administratif aurait pu coûter très cher aux Verts

Jessy Moulin était bien dans les buts de l'ASSE hier à Strasbourg. Battu par Ludovic Ajorque, le portier stéphanois, capitaine en l'absence de Mathieu Debuchy et Romain Hamouma, a répondu présent en dernier rempart d'une formation très amoindrie, qui comptait pas moins de 7 joueurs formés au club au coup d'envoi.

Mais Moulin était le seul gardien présent sur la feuille de match à la Meinau. « S'il arrivait quelque chose à Jessy ce soir, un joueur rentrait en tant que gardien... », a commenté Laurent Huard, coach intérimaire hier en Alsace. Les doublures de Moulin, les jeunes Stefan Bajic et Etienne Green, n'avaient pas fait le déplacement, positifs au Covid. Quant au Sénégalais Boubacar Fall, il n'était pas qualifié. Ce qui est assez surprenant puisque l'ASSE a recruté le joueur il y a quinze jours... Entre temps, son directeur général Xavier Thuilot s'en est allé. Avant que les documents administratifs pour la licence de Fall n'aient été envoyés à la Ligue, semble-t-il...

#ASSE On a eu Sall, on a Fall ! (3) : Récemment arrivé à Sainté en provenance des espoirs de Guédiawaye et considéré comme "un jeune qui a un très gros potentiel" par Claude Puel, Boubacar Fall n'est pas qualifié selon...https://t.co/QZ1LYwjewN