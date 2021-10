ASSE : un coup de pouce salutaire pour les Verts à Strasbourg ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

L’ASSE aura besoin de toutes ses forces vives dimanche pour défier un RC Strasbourg revigoré avant la trêve internationale (15h). Si Claude Puel ne sait pas encore sur sur quels internationaux il pourra vraiment s’appuyer à la Meinau, Julien Stéphan est fixé sur l’état de ses troupes. Et ce n’st pas glorieux.

Comme le rappellent Les Dernières Nouvelles d’Alsace, cinq joueurs seront absents pour la réception des Verts : les défenseurs Alexander Djiku (suspendu) et Karol Fila (adducteurs), le milieu de terrain Adrien Thomasson (suspendu) et les attaquants Lebo Mothiba (ischios) et Moïse Sahi (ischios). Les DNA font ensuite le point sur les cinq Alsaciens partis en sélection.

« Matz Sels sera le premier de retour ce mercredi, lui qui a assisté des tribunes aux deux échecs des Diables Rouges contre la France puis l'Italie. Sanjin Prcic n'a pas pu faute de visa valide se rendre au Kazakhstan où les Bosniens se sont imposés samedi. Il a donc rallié directement l'Ukraine où il est entré en jeu hier à la 58e lors du match nul de sa sélection, peut-on lire dans le quotidien régional. Comme lui, les autres internationaux sont attendus jeudi à la Meinau. Eiji Kawashima est resté sur le banc du Japon jeudi en Arabie Saoudite et hier contre l'Australie. Suspendu ce dimanche contre l’ASSE, Alexander Djiku était titulaire lors des deux matches du Ghana contre le Zimbabwe. Le Sénégal de Habib Diallo s'est imposé à deux reprises contre la Namibie. Entré en jeu à la 82e minute samedi lors du premier duel, l'attaquant strasbourgeois a suivi du banc le second hier. »

