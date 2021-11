ASSE : un coup dur en janvier pour Moukoudi et Neyou ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On l'a beaucoup dit, l'AS Saint-Etienne sera très fortement impactée par la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, Saïdou Sow, Harold Moukoudi, Yvan Neyou, Denis Bouanga et Wahbi Khazri devraient en être, soit presque une moitié d'équipe. Ce sera d'autant plus impactant que la compétition est partie sur de mauvaises bases, à en croire le dernier communiqué de la Confédération africaine.

Il est en effet reproché au Cameroun de Neyou et Moukoudi, pays organisateur de la 33e édition de la célèbre épreuve, un gros retard en matière d'organisation. Les travaux à l'extérieur du stade d'Olembe (pas l'ex-joueur de Nantes et Marseille) ne sont pas terminés. Si ce n'est pas le cas avant le 30 novembre, la CAF annonce que le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso le 9 janvier sera déplacé dans un autre stade. Par ailleurs, le protocole covid n'a toujours pas été validé et l'inspection des stades toujours pas effectuée. Bref, ça sent le chaos si le coup de pression de la CAF ne porte pas ses fruits.

