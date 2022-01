ASSE : un coup dur se profile avant le RC Lens et l’OL

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE ne perd pas de temps. Vendredi, un match amical a ainsi été organisé face au GOAL FC à Geoffroy-Guichard. Ryad Boudebouz a marqué alors que Paul Bernardoni et Joris Gnagnon ont effectué leurs premiers pas sous le maillot stéphanois.

L’ancien défenseur central du Stade Rennais (24 ans) a disputé la première période sous l’œil averti d’un certain Maxence Chapuis.

« On sent qu’il faut qu’il revienne en forme physiquement. Il a montré des choses intéressantes. Après, il a beaucoup joué sur le placement, à l’expérience, a constaté l’ancien joueur de l’ASSE sur Poteaux Carrés. Gnagnon, c’est quand même quelqu’un qui a joué pas mal de matches à haut niveau dans sa carrière. »

Si l’investissement de la recrue défensive est déjà visible, Pascal Dupraz ne devrait pas être en mesure de compter sur lui lors des deux prochains matches, contre le RC Lens puis l’OL. « De ce que j’ai vu ce vendredi, je pense que Gnagnon ne sera pas opérationnel les deux ou trois semaines qui arrivent. À mon avis il ne jouera pas les deux prochains matches des Verts contre Lens et contre Lyon, a ajouté Chapuis. Ensuite, on verra bien où il en sera. En tout cas, pour en avoir parlé avec le préparateur physique Thierry Cotte, il bosse beaucoup. On sent qu’il a envie de revenir. Je pense que le club savait que ça prendrait du temps pour qu’il soit prêt à reprendre la compétition. »

Ancien capitaine de la réserve de l'ASSE, le défenseur central du GOAL FC Maxence Chapuis s'est confié à Poteaux Carrés après avoir affronté son club formateur à Geoffroy-Guichard.