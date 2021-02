ASSE : un craquage inattendu pourrait profiter aux Verts à Lorient

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

L’ASSE n’est pas encore sortie d’affaire dans l’opération maintien. Si les derniers résultats sont plutôt positifs et l’ont tenue éloignée de la zone rouge, une défaite dimanche à Lorient pourrait relancer le suspense. Les Merlus ne pointent en effet qu’à sept longueurs des Verts avec un match en retard à Nîmes...

Claude Puel et ses ouailles ont donc tout intérêt à rester solides au Moustoir... où l’ambiance n’est pas à la fête depuis la raclée enregistrée dimanche contre le LOSC (1-4). Au-delà du résultat sec, le FCL s’est fabriqué un problème supplémentaire avec un joueur qui a affiché sur Twitter (après le match) son mécontentement d’avoir fait banquette... avant de supprimer son message !

Mendes dans le collimateur ?

« Le FC Lorient joue le maintien, lutte chaque week-end et se concentre à l’essentiel donc l’état d’âme d’un joueur déçu d’être sur le banc et qui s’en plaint publiquement après un match, c’est d’une immaturité et d’un égoïsme total. Bref, Lorient n’a pas besoin de ça », a pesté l’insider Mohamed Toubache-Ter sans dévoiler l’identité du Lorientais incriminé. Il s’agirait néanmoins du latéral droit Houboulang Mendes...